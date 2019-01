Mamme lasciano i figli in asilo: ladro rompe i vetri delle auto e ruba le borse

Si apposta all’angolo della strada sul suo scooter, scruta i genitori che accompagnano i figli all'asilo, entra in azione rompendo con un pugno il vetro delle auto parcheggiate in doppia fila per rubare borse o altro. Il "terrore della mamme" è tornato a colpire questa mattina nella zona dell’università, dove la polizia è intervenuta a seguito dell’ennesima segnalazione.

Negli ultimi mesi almeno una dozzina gli episodi registrati e che ora cominciano a impensierire i genitori bambini. Nelle chat dei gruppi Whatsapp non si parla d’altro: "E' alto 1,70 circa, corporatura media, bianco di carnagione e biondo. Si muove a bordo di uno scooter di colore nero la cui targa inizia per DJ e si veste di scuro anche lui. Mamme, attenzione!".

Stamattina l’ultimo caso. Una donna si è fermata con l’auto in doppia fila, è scesa dall’abitacolo, ha preso per mano suo figlio e si è diretta verso l’asilo. Lo ha accompagnato in classe, ha salutato le maestre ed è tornata in macchina, accorgendosi che un finestrino era stato distrutto e che mancava la sua borsa. A quel punto, presa dallo sconforto, ha chiamato il 113 e chiesto l’intervento di una volante.

Gli agenti sono arrivati sul posto, hanno raccolto le prime informazioni e hanno perlustrato la zona ma del malvivente nessuna traccia. In compenso la sua borsa è stata trovata in via Agatino Malerba. Il ladro è stato tanto “gentile” da fregarsi i soldi e abbandonare il resto per strada. Sembrerebbe che vicino al punto prediletto dal ladro e davanti alla scuola non ci siano telecamere.

Riuscire a incastrare l’uomo che da mesi sta seminando il panico nella zona sembra un’impresa. La direttrice dell’asilo, dispiaciuta dopo l’ennesimo episodio, ha invitato le mamme a stare più attente, evitando di lasciare borse o altri oggetti di valore in auto e a vista.

"In merito a quanto accaduto nuovamente quest'oggi - dice la direttrice dell'asilo - stiamo procedendo a trovare soluzioni definitive per garantire la sicurezza. Con la polizia abbiamo concordato di procedere con un esposto di gruppo che presenterò io stessa in quanto rappresentante e direttrice della scuola al commissariato, sperando che possano celermente procedere con una presenza in borghese durante gli orari di ingresso dei bimbi".