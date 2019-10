Lo pedinano e scoprono che è un ladro di biciclette: arrestato palermitano

Era già in carcere per altri reati. Adesso per un pregiudicato palermitano di 51 anni è scattata un'altra ordinanza di misura cautelare emessa dal gip. L'uomo (P.D.L. le sue iniziali) è accusato di avere rubato un bicicletta di una donna che era parcheggiata all'interno di un giardino nel centro storico di Pistoia. Il 51enne si trova già recluso in carcere nella città toscana a seguito di una condanna per altri reati.

"La misura cautelare - dicono i carabinieri - scaturisce da un controllo effettuato nello scorso mese di novembre, quando i militari dell'Arma bloccarono l'uomo subito dopo il furto di una bicicletta. Al momento del controllo il palermitano indossava uno zaino contenente diversi arnesi da scasso (pinze, tronchesi, tenaglie e grimaldelli) sottoposti a sequestro, che chiaramente utilizzava per forzare o tagliare le catene. La bicicletta è stata poi restituita alla sua proprietaria".

Sul conto del palermitano sono state svolte ulteriori indagini (visioni di filmati delle telecamere di videosorveglianza e servizi di pedinamento) che hanno consentito di attribuirgli altri furti di biciclette consumati a Pistoia tra il mese di novembre e quello di dicembre dello scorso anno.