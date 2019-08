Saccheggia un'auto, lo prendono ma appena esce dagli uffici della polizia ruba ancora: arrestato

Viene denunciato dopo avere rubato in un'auto, esce dagli uffici della polizia e gli agenti lo sorprendono subito dopo mentre "saccheggia" un'altra macchina. Il protagonista della vicenda è un 33enne palermitano (V.E. le sue iniziali) tratto in arresto in flagranza.

"Il malvivente - dicono dalla questura - è finito in manette curiosamente dopo che aveva appena lasciato il Gabinetto regionale della polizia scientifica. Infatti il 33enne la stessa mattina era stato denunciato in stato di libertà dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per furto aggravato su autovettura, reato compiuto la notte precedente intorno alle 4 in un vicolo del quartiere Zisa. Gli agenti, grazie alle immagini di videosorveglianza di un B&B nelle vicinanze, avevano riconosciuto il ladro. Conoscendo la sua abitazione - poco distante - si sono appostati e hanno bloccato il malvivente quando è uscito di casa. Una volta fermato il 33enne ha ammesso di essere l’autore del furto tanto è vero che nel suo appartamento è stata rinvenuta la refurtiva rubata (alcune valigie)".

Il malvivente è stato così portato negli uffici della questura ed è scattata la denuncia in stato di libertà. Quindi è stato accompagnato nei locali del Gabinetto di polizia scientifica per il fotosegnalamento. Dopo aver terminato gli accertamenti di rito V.E. è stato rilasciato ed i poliziotti hanno ripreso il loro normale servizio. "Poco dopo però - raccontano dalla questura - l’equipaggio della volante giunto in viale Strasburgo, ha notato una persona rovistare all’interno di un’auto ed uscirne subito dopo con in mano un I-Pad. L'uomo è stato fermato e con grande sorpresa gli agenti hanno scoperto che si trattava proprio del 33enne". L’uomo è stato tratto in arresto: adesso è in attesa di essere giudicato con il rito della direttissima.