Gucci ancora nel mirino dei malviventi, forzata la porta secondaria

Nuovo tentativo di furto da Gucci. Un gruppetto di ladri ha cercato di intrufolarsi nella notte nella boutique di lusso di borse e accessori di via Libertà cercando di entrare utilizzando la porta secondaria che si trova su via Enrico Albanese. Indaga la polizia. Approfittando del buio alcuni giovani, secondo quanto riferito da alcuni testimoni che hanno chiamato il 113, avrebbero scassinato la serratura. Sul posto sono arrivate due volanti, ma dei ladri non c’era traccia.

Gli agenti hanno chiesto di acquisire le immagini di alcun telecamere che potrebbero aver ripreso l’arrivo o la fuga dei malviventi. Stamattina, all’apertura del negozio, c’erano gli addetti alle pulizie e un responsabile del punto vendita che ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. L’episodio di stanotte arriva a meno di due settimane da quello in cui i ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la porta d'ingresso. Gli investigatori cercheranno di chiarire se si sia trattato di un “semplice” episodio di furto o se dietro ci sia altro.

Gallery