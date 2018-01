Immunologia dei tumori, laboratorio di Unipa eccellenza mondiale nella ricerca

Il laboratorio di Immunologia dei Tumori dell’Università degli Studi di Palermo vedrà pubblicate sulla rivista internazionale “Science Translational Medicine” dell’American Association for the Advancement of Science (AAAS) due importanti ricerche sullo studio delle alterazioni indotte dai tumori nelle normali funzioni del sistema immunitario.

Il gruppo di ricerca del laboratorio di Immunologia dei Tumori di UniPa, nato nel 2010, è coordinato dal professor Claudio Tripodo, anatomopatologo, ed è composto dai dottori Alessandro Gulino e Beatrice Belmonti, senior post-Doc, dalla dottoressa Valeria Cancila, dottorando di ricerca e dai dottori Davide Vacca ed Ines Ferrara, research fellow.

Le due ricerche di prossima pubblicazione, una condotta in sinergia col team di ricerca della dottoressa Giovanna Cutrona dell’Istituto Tumori di Genova presso l’Ospedale San Martino, e l’altra con quello del professor Franck Barrat dell’Hospital for Special Surgery del Weill Cornell Medical College di New York, hanno indagato sulle complesse dinamiche di induzione e mantenimento di un microambiente infiammatorio in due contesti patologici distinti: la leucemia linfatica cronica e la sclerosi sistemica. In entrambi gli studi, i meccanismi identificati aprono prospettive concrete per l’adozione di nuove terapie mirate.

Il laboratorio è finanziato dall’Ateneo palermitano e dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e fa parte di una rete di ricerca che connette le più prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali impegnate nella ricerca sui tumori e sulle patologie del sistema immunitario.