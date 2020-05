Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo di Palermo darà il via a partire da lunedì 18 maggio 2020 ad un Laboratorio di Scrittura Creativa in webconference -online. Si tratta nello specifico di un percorso in diretta web audio / video in aula virtuale, del tutto simile ad un normale corso dal vivo, con possibilità di: domande, interazioni, lavagna, testi e materiali multimediali condivisi in tempo reale. Cinque incontri consecutivi, ogni lunedì dalle 18.00 alle 19.30. Un lavoro dettagliato sulla creatività della parola e della scrittura. Un viaggio tra le tecniche utilizzate dai professionisti dello storytelling, dall'intreccio alle fasi di elaborazione di un testo. In tale percorso, si offrirà ai partecipanti, la possibilità di apprendere attraverso esercizi di scrittura e lezioni dinamiche a distanza. A tutti i partecipanti alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Iscrizioni entro mercoledì 13 maggio. Per info, costi e modalità d'iscrizione scrivere a: labeculturale@gmail.com