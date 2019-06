Bimbi in difficoltà diventano mini pasticceri con il laboratorio "Questo l’ho fatto io"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Mag (Master Academy Antonino Galvagno,) accademia di formazione di gelateria, pasticceria e cucina con sede a Palermo (via Partanna Mondello, 25), apre le porte ai bambini delle case famiglia per un laboratorio di pasticceria in collaborazione con l’associazione PalermoBimbi. I partecipanti, tutti tra i 7 e gli 11 anni di età si cimenteranno nella preparazione di una torta realizzata con prodotti rigorosamente naturali e biologici, sotto la guida del direttore della Mag, il maestro Giovanni Pace (accademico dell’Associazione Nazionale Pasticceri Italiani) e del suo staff. Il corso, della durata di un giorno, sarà l’occasione giusta per diffondere temi importanti e sensibili ai bambini, come quelli della corretta alimentazione per i più piccoli, del cibo naturale e biologico a km zero, della riscoperta delle tradizioni e degli antichi mestieri. Il laboratorio sarà rivolto a tutti quei minori che vivono in situazioni di emarginazione, povertà educativa e in contesti in cui le attività sportive, ludiche ed educative sono pressoché assenti o difficilmente accessibili.