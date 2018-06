Da via Balsamo al deposito "Roccella" in tram: il laboratorio cittadino sbarca sulla linea 1

Dal terminal in via Balsamo al deposito "Roccella" in tram. Domani, alle 10.30, il laboratorio cittadino - promosso dall'assessorato alla Partecipazione in partenariato con Panastudio - sbarca sul mezzo di trasporto su rotaia dando vita all'iniziativa "La città che si muove: tram per tutti”.

Il progetto di democrazia partecipata vede coinvolte le Circoscrizioni e i suoi residenti con l'obiettivo di valorizzare il capitale umano nostrano e rendere sempre di più i cittadini parte attiva dei processi decisionali e della gestione del territorio che abitano. "Una partecipazione - spiegano dal Comune - non solo finalizzata all’ascolto, ma anche a garantire adeguati strumenti di empowerment della comunità in una logica di co-responsabilizzazione non mediante meccanismi formali di richiesta parere-espressione di voto ma di confronto. I laboratori valorizzano otto differenti modi di vedere e vivere la città mettendo a fuoco luoghi, persone ed esperienze esistenti; esperienze magari piccole ma sempre significative e, perciò, meritevoli di essere conosciute meglio, raccontate e sostenute dalla cittadinanza e dall'Amministrazione".

In occasione dell'iniziativa, nel deposito di locomotive “Roccella” sarà allestita una mostra sul nuovo scenario di mobilità sostenibile in ambito urbano. L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Panasci di Panastudio che è partner del progetto e sarà trasmesso in “diretta streaming” sulla pagina di facebook Palermobenecomune. Il progetto è sostenuto da una campagna di comunicazione lanciata del Comune.