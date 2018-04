La Uil scuola Sicilia celebra il congresso regionale: "Professionalità, trasparenza e innovazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La scuola al centro per un futuro migliore. Diritti, qualità, solidarietà e autonomia”: è il titolo del secondo congresso regionale della Uil Scuola Sicilia, che si terrà a Palermo lunedì 30 aprile presso gli spazi del Mondello Palace, in viale Principe di Scalea, a partire dalle 9:30. I lavori, che vedranno la partecipazione di settantuno delegati provenienti da tutta la Sicilia, saranno presieduti dal segretario generale della Uil Sicilia Claudio Barone e si apriranno con la relazione del segretario generale della Uil Scuola Sicilia Claudio Parasporo. Interverrà il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi. Previsti inoltre gli interventi di Roberto Lagalla e Maria Luisa Altomonte, rispettivamente assessore regionale alla Pubblica istruzione e alla Formazione professionale e direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. A conclusione dei lavori, saranno eletti gli organismi statutari regionali che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.