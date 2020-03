La santa messa in diretta web dalla Kalsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Santa Messa in diretta su facebook per gli abitanti della Kalsa a Palermo. In un periodo in cui le chiese restano chiuse per via delle misure prese dal Governo per il contenimento del contagio dal Conoravirus, il parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà di Via Torremuzza, Don Giuseppe Di Giovanni, non vuole privare i fedeli della possibilità di assistere alle celebrazioni. Domenica, alle 11.30, in diretta su facebook la Santa Messa e la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Parrocchia e di tutto il quartiere della Kalsa.