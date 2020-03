"La Rap siamo noi: iniziativa per devolvere fondi agli ospedali Cervello e Villa Sofia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli amministratori della pagina del gruppo Facebook "La Rap siamo noi", Ventimiglia Rosalinda, Fabio Licata, Massimo Giaconia e Francesco Librera, nonché dipendenti della partecipata Rap Spa, dopo aver raccolto il favore unanime dei lavoratori, hanno promosso una petizione attraverso il canale change.org, con la quale chiedono al Presidente della Rap Spa Giuseppe Norata di attivare tutte le procedure utili a devolvere direttamente con trattenuta dalle proprie buste paga una somma libera pro capite che va da un minimo di 10 euro da destinare all'ospedale "Villa Sofia-Cervello" di Palermo per l'emergenza Covid-19. Il rischio quotidiano - continuano cinque dipendenti Rap promotori dell'iniziativa - che in prima linea riguarda il personale medico- sanitario, gli operatori della Rap Spa, le nostre famiglie e la società tutta, impone alle nostre coscienze di dare il nostro contributo per contrastare questa rischiosissima emergenza. Siamo fiduciosi - concludono- che tale iniziativa possa trovare anche il coinvolgimento attivo dei colleghi delle altre Aziende Partecipate del Comune di Palermo (AMAP, AMAT, AMG, SISPI, RESET).