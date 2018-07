La poetessa madonita Francesca Luzzio protagonista della quarta serata di Calici di poesie a Isnello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 2 agosto alle 21.30, quarta serata del percorso culturale Calici di Poesie a Isnello, con la partecipazione della poetessa madonita Francesca Luzzio. L’appuntamento è fissato in piazza Santa Giovanna D’Arco. Anche in questa occasione la protagonista assoluta sarà la poesia, impreziosita dalle musiche del Gruppo Folk e dai disegni dei bambini del paese madonita, invitati per l’occasione. Ideatore e moderatore dell’incontro è il poeta palermitano Antonino Schiera. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla biblioteca di Isnello.