La Lumsa di Palermo alla XI "Pre-moot" di Belgrado

A Belgrado per confrontarsi su casi di arbitrato commerciale internazionale e fare una importante esperienza formativa. Con questo spirito cinque studenti del dipartimento di Palermo della LUMSA hanno partecipato alla XI Belgrade Open Pre-Moot, in programma il 17 e il 18 marzo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università della capitale serba. Per arrivare a questo appuntamento Rosario Bona, Giovanni Orlando Conti, PierMarco Di Marco, Francesco Di Salvo e Giulio Masi hanno dovuto partecipare a una selezione curata dal Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo e frequentare un corso di formazione, curato dai proff. Cettina Di Salvo e Carlo Petta.

Il team è stato supportato anche da Giulia Rizzo, partecipante al progetto nel 2017 e attualmente iscritta all’ultimo anno del corso di Laurea magistrale di Giurisprudenza. La Belgrade Open Pre-Moot, giunta alla sua 11ma edizione, è diventata negli anni il più grande appuntamento in vista dell’annuale Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot di Vienna. Nel 2017 ha riunito squadre provenienti da 79 università di 39 diversi Paesi del mondo, con oltre 300 arbitri e più di 170 audizioni.

