Tre Terzi in concerto, sport ed esibizione dei vigili del fuoco per l'ultima Domenica Favorita

Quinto e ultimo appuntamento oggi per la terza edizione de "La Domenica Favorita", la manifestazione che attraverso attività culturali, ludiche e sportive ha permesso, da marzo a maggio, di far conoscere e apprezzare tutte le bellezze, architettoniche e naturali, presenti all'interno del Parco della Favorita, chiuso al traffico. Sessantamila le presenze registrate durante tutta la manifestazione. Oggi, in occasione della Festa della Mamma, spazio alla “Palermo in Rosa”, manifestazione podistica a passo libero, non competitiva, organizzata dalla Now Team Asd, lungo i viali della Favorita. E a unire sport e divertimento anche lo "Street Workout Green".

“Migliaia di cittadini, di palermitani, di turisti - dice il sindaco Leoluca Orlando - hanno vissuto il Parco della Favorita e hanno conosciuto le diverse realtà di questa nostra città: dai vigili del fuoco al Brass Group, dal Teatro Massimo all’Esercito, dalla polizia ai carabinieri, alla Croce Rossa, dal Comune e la polizia municipale a tutte le associazioni e istituzioni. Tutti insieme per confermare che Palermo è una comunità e La Domenica Favorita dimostra che Palermo sa essere comunità superando le logiche dell’individualismo e dell’egoismo e superando le logiche della sterile appartenenza di gruppo. Siamo una comunità, una grande comunità che rispetta le persone, e il Parco della Favorita con questa straordinaria iniziativa è la conferma di quello che ogni giorno è e deve essere sempre di più la nostra città: una comunità di persone libere, una comunità di persone diverse ma di persone anche uguali”.

"L’obiettivo dell’amministrazione comunale - sottolinea Fabio Giambrone, assessore al Decoro urbano - è quello di restituire alla città non soltanto 5 domeniche ma più giorni durante l’anno, quindi contiamo a brevissimo di istituire un tavolo tecnico per cercare di capire, con tutte le associazioni che vorranno condividere questa iniziativa, come rendere fruibile questo spazio 365 giorni all’anno. Credo che sia una iniziativa molto importante e abbiamo constatato essere sempre partecipata da tantissimi cittadini, grandi e piccini, che hanno avuto la possibilità di vivere delle domeniche fantastiche”.

Ad aprire questa domenica è stata l’esibizione della banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco, presente anche con una serie di attività ludico-formative rivolte ai bambini sulle principali tecniche di prevenzione, proposte attraverso giochi e simulazioni. Protagonista della giornata è stata la musica con il coro di voci bianche e il coro arcobaleno del Teatro Massimo che si sono esibiti nell’atrio interno di Villa Niscemi, mentre il coro di voci bianche dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si è esibito alla Palazzina Cinese. Al Museo Pitrè, invece, si è tenuto il concerto dei Tre Terzi.

Il "Laboratorio Favorita", a cura di Alessandra Vizzini, Silvia Urbano, Dario De Benedictis, Claudio Gulli, ha coinvolto i partecipanti in una passeggiata alla scoperta del Parco.

All’interno della struttura equestre della Favorita, infine, gli amanti degli amici a quattro zampe hanno assistito alla 68esima Esposizione internazionale canina. Organizzata dal Kennel Club Palermo. La manifestazione, promossa con il patrocinio del Comune, ha fatto registrare il record di iscritti, oltre 1.300 in rappresentanza di 140 razze e provenienti anche da altri paesi europei.

"Giornata interamente dedicata al tema della Festa della mamma quella di oggi - sottolineano Nicola Fabio Corsini, Marco Lampasona, Nicola Tricomi Fondatori de 'La Domenica Favorita' -. Tutte le manifestazioni sportive culturali e ludiche sono state dedicate alla mamma. Il momento più eclatante e più atteso quello della Palermo in Rosa organizzato da Now Team Asd che ha visto la partecipazione di più di 600 iscritti che hanno percorso 5 chilometri all’interno del Parco. Evento clou è stato quello del concerto dei Tre Terzi che spaziando dai Beatles a Pino Daniele hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti. Possiamo dire che siamo felici di aver fatto conoscere e aver reso fruibile ai palermitani e non il Parco della Favorita, attraverso la corsa, la bicicletta, le passeggiate per i viali di Monte Pellegrino, attraverso la cultura e la musica, l’arte e lo sport. Di averli fatti cantare nella giornata conclusiva, con la passione e con la gioia della libertà che queste giornate hanno dato a tutti. Speriamo di poter ripetere negli anni a venire con una organizzazione sempre più attenta, e ringraziamo tutti i partecipanti per l’entusiasmo”.