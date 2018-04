Sport, giochi e voli in mongolfiera: successo per "La domenica Favorita"

Successo per la prima giornata de "La domenica Favorita", iniziativa voluta dal Comune per far sì che i palermitani si possano "riappropriare" del polmone verde cittadino, per quattro domeniche (15 e il 22 aprile, il 6 e il 13 maggio) chiuso alle auto e teatro di attività per grandi e piccoli. In tanti stamani hanno affollato i viali dando vita a una domenica tra natura, sport e giochi.

"Una splendida prima giornata - commenta su Facebook il sindaco Leoluca Orlando - . Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato il nostro bellissimo parco, ora vivo e vissuto da quanti sono stati coinvolti nelle attività proposte, dai laboratori per bambini allo splendido concerto del conservatorio Bellini di Palermo con la formazione Balarm Sax Orchestra. Numerosissime poi le attività sportive e di conoscenza del parco dedicate a tutte le età".