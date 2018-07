Associazione nazionale bersaglieri incontra ragazzi del centro della lega del Filo d'oro di Termini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 28 luglio alle ore 19.00 presso la sede della Lega del Filo d'Oro di Termini Imerese (accanto l'ospedale civico di Termini Imerese) i soci della Sezione di Palermo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri incontreranno gli ospiti e gli operatori del CENTRO. Sarà una valida occasione per condividere l'impegno profuso dallo staff e gli obiettivi raggiunti dagli utenti. Si vuole anche mettere in risalto lo straordinario lavoro effettuato dallo staff, formato da psicologi, pedagogisti, fisioterapisti, operatori educativo-riabilitativi ed altre figure professionali, che opera in perfetta sinergia e valuta quotidianamente lo sviluppo e gli obiettivi raggiunti, in base a programmi svolti dagli utenti. Gli ospiti, organizzati in gruppi in base a età, disabilità sensoriale e stadio evolutivo, vengono assistiti da operatori (due per ogni utente) con una preparazione altamente qualificata e professionale, affiancati da altre figure specializzate. www.legadelfilodoro.it L'obiettivo della Sezione di Palermo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri è quello di mettere in luce l'impegno quotidiano dei centri che, malgrado le enormi difficoltà, mettono a disposizione un lavoro straordinario sul territorio. La Sezione di Palermo interverrà con la propria fanfara per far sentire il calore dei Bersaglieri sempre vicini a coloro che vivono giornalmente le difficoltà di una vita meno fortunata della nostra.

