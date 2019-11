L'associazione Co.Tu.Le.Vi. alla scuola Antonino Caponnetto di Tommaso Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi, 22 novembre 2019, presso l’I.C.S. “Antonino Caponnetto” di Tommaso Natale (PA) si è tenuto un incontro formativo rivolto agli alunni in occasione dell’imminente Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, al fine di trasmettere ai giovani discenti validi strumenti di vita per una sana convivenza sociale ed un futuro di pace e solidarietà. Per questo motivo, al fine di fornire un valido contributo all’iniziativa, è stata invitata a partecipare la Presidente dell’Associazione per i Diritti umani Co. Tu Le. Vi. Aurora Ranno: l’Associazione, infatti, dal 2012 opera sul fronte del contrasto alle violenze di genere attraverso una rete di 41 sportelli di ascolto dislocati nell’intero territorio regionale. L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente scolastica Isabella Iervolino e dalle docenti Rina Giacalone, Patrizia Basile, Maria Teresa Inzerillo, Danila Giardina, Stefania Pizzardi, Chiara Peria, Rita Filippone, Mariella Ribaudo, Patrizia Spampinato, Gallo Antonella e Colonna Romano Laura, ha permesso ai giovani studenti di conoscere e relazionarsi con una problematica sociale complessa quanto diffusa. Per Aurora Ranno «gli alunni e il personale scolastico hanno mostrato grande interesse e lungimiranza nell’affrontare la problematica; possiamo senza dubbio parlare di una vera e propria “scuola del fare”, fortemente impegnata nel fornire ai propri alunni gli strumenti e le basi necessarie per la formazione dei cittadini di domani, nel nome della legalità e del rispetto».

Gallery