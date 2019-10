L'associazione Anorc rappresentata in Sicilia da Davide Maniscalco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Anorc, associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale, è un'associazione senza scopo di lucro che dal 2007 mette in comunicazione e canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, enti pubblici, professionisti ed esperti che operano con diversi ruoli nella digitalizzazione e conservazione digitale. In Sicilia sarà rappresentata da Davide Maniscalco. Il coordinatore regionale riveste l’importante funzione di interlocutore con le istituzioni locali, rappresentando il raccordo fra l’asse territoriale e quello nazionale divenendo l’espressione delle due Associazioni, nei rispettivi contesti.

Maniscalco coglie l'occasione per esprimere il suo "personale apprezzamento per la stima e la fiducia accordatami dai colleghi" e prosegue annunciando l'intenzione di indirizzare il suo impegno sul territorio per "lo sviluppo di un network funzionale agli scopi ideali associativi favorendo le condizione per la crescita della cultura e competenze digitali".

In tal senso, i presidi territoriali di Anorc Mercato e Anorc Professioni rappresentano il punto di convergenza territoriale tra gli interessi di imprese e professionisti appartenenti al circuito associativo e nascono per favorire la cooperazione tra in senso stretto a livello territoriale.

Avvocato cassazionista, con formazione giuridico-aziendale, Davide Maniscalco ha consolidato la propria esperienza professionale prevalentemente nel settore dei carburanti e delle energie. Nel corso dell’esperienza professionale ha approfondito il rapporto tra diritto e tecnologie della società dell’informazione ed ha poi rivolto particolare attenzione alle materie della information security, acquisendo competenze trasversali in informatica giuridica, governance digitale, cybersecurity e business continuity (CFCP). E’ attualmente executive partner e security manager dell’Istituto Internazionale di Ricerca Sviluppo ReS On Network di Londra, socio della start up innovativa BIoTAI, co-founder partner ed of counsel del Dipartimento di Business Innovation Development dello Studio Viola. Inoltre è partner ed autore della rubrica cyber del magazine specialistico on line Ofcs.report, focalizzato sui temi di analisi di difesa, monitoraggio e sicurezza nazionale. Referente territoriale e membro del comitato scientifico di vari enti esponenziali tra i quali Democrazia nelle Regole, EvoDigitale, FuturLab, Anorc Professioni, Manageritalia, Confcommercio Professioni, MicroLab e Network professionali quali il D&L Net dello Studio Legale Lisi, CryptoAvvocato e Geeks Academy Europe.