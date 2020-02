L'arte di Paolo Massimiliano Paterna in mostra a Siena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stata prorogata a tutto febbraio l'apertura della mostra di dipinti, acqueforti e disegni di Paolo Massimiliano Paterna, in corso a Siena dallo scorso 16 settembre. L'esposizione è visitabile presso la Bottega d'arte Sator Print del maestro Piergiorgio Betolazzi Caredio. L'artista palermitano, che opera in Italia e in Austria, è attualmente impegnato nell'illustrazione delle copertine di testi scientifici e nella supervisione grafica della rivista d'arte "La camera della scirocco".