L'allegria del Carnevale approda al centro diurno Alzheimer: musiche e canti

Un pomeriggio all’insegna dei festeggiamenti di Carnevale, tra musica e socialità. I volontari dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, oggi martedì 5 marzo, a partire dalle 15:30, intratterranno gli ospiti dell’edificio 19 del Centro Diurno Alzheimer in via Gaetano La Loggia 5, regalando qualche momento di svago e serenità ai pazienti e alle loro famiglie. “Si tratta – spiega il presidente provinciale dell’ ADA di Palermo Gaetano Cuttitta – di piccole azioni che, tuttavia, possono aiutare ad affrontare la quotidianità con un sorriso, nella convinzione che le emozioni positive generino benessere”. “Ringrazio – aggiunge Cuttitta – i soci volontari Antonio Sacco, Mariano Livuzza, Emanuele Martinez e Giuseppe Montesanto che allieteranno i degenti con le loro esibizioni musicali e canore”.