"Palermo più sicura": alla Ksm arriva il personal tracker, ecco i dispositivi anti aggressioni

Novità in casa Ksm. In occasione delle festività, la società che opera nel settore della sicurezza preventiva su tutto il territorio nazionale, con attività integrate di vigilanza, ha voluto per i propri clienti e per la città di Palermo intensificare il numero di pattuglie a disposizione. "L'obiettivo - spiegano dalla Ksm - è garantire maggiore sicurezza in piena sinergia con le forze dell’ordine. Agiranno oltre 30 pattuglie sul territorio. La società opererà attraverso sistemi avanzati tipo il personal tracker, un’applicazione fornita dalla Ksm ai propri clienti per garantire la massima sicurezza, che rileva in caso di aggressione la posizione degli stessi intervenendo con tempestività".