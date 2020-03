Kalsa, cane fiuta droga nella cesta della biancheria e fa arrestare 41enne

Il pastore tedesco Ron colpisce ancora e fa arrestare un uomo di 41 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette - durante un servizio dei carabinieri alla Kalsa - è stato un palermitano (F.V. le sue iniziali). E' successo ieri pomeriggio. In azione i militari del nucleo radiomobile in moto, con il supporto di personale del nucleo cinofili di Palermo.

"Durante una perquisizione nell’abitazione del 41enne - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - grazie all’infallibile fiuto di Ron, pastore tedesco di 6 anni, sono state rinvenute tre buste contenenti complessivamente 165 grammi di marijuana e tre panetti del peso di 270 grammi di hashish. La droga era nascosta all’interno della cesta della biancheria".

Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 41enne l’obbligo di dimora nel comune di Palermo con rientro notturno nella propria abitazione.