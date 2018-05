Sposa bambina condannata a morte, sit in per chiedere la grazia di Noura

"Justice for Noura": questo ciò che i manifestanti hanno scritto sullo striscione durante la manifestazione che si è svolta a piazza verdi, per chiedere al presidente del Sudan, Bashir, la grazia per Noura Houssein, la sposa bambina condannata a morte per avere ucciso il suo marito violentatore.

Al sit in hanno partecipato donne della comunità bengalese e tunisina di Palermo, componenti della consulta per le culture, tra le quali la vicepresidente Sumi Aktar, l'assessore alle attività sociali Giuseppe Mattina e i consiglieri comunali Igor gelarda, del MoVimento 5 stelle, e Ottavio Zacco, di Sicilia Futura. L'iniziativa dichiarano dalla consulta delle migrazioni "vuole essere un segnale da parte della città di Palermo per un problema così grande e diffuso, come quello delle spose bambine, che purtroppo colpisce anche la nostra città".