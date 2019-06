Bagheria, studenti a lezione di educazione ambientale con guardia costiera e Wwf

Professori speciali per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’tstituto comprensivo Ignazio Buttitta di Bagheria, a lezione di educazione ambientale con i militari della guardia costiera di Porticello, i volontari del Wwf Sicilia Nord Occidentale e della Lega navale sezione di Aspra-Porticello. L'iniziativa rientra nel progetto formativo didattico promosso dal corpo docente dell’istituto Morreale e dalla professoressa Claudia Ribaudo.

Gli alunni sono stati coinvolti in una serie di attività: la capitaneria di porto ha spiegato come vivere il mare in assoluta sicurezza e ha illustrato i compiti del Corpo. Successivamente sono stati proiettati alcuni video sull’impatto che l’inquinamento produce sull’ecosistema

mare e, in particolare, sulla flora e fauna marina. A seguire l'intervento del presidente del Wwf Sicilia Nord Occidentale, che ha illustrato gli obiettivi dell’associazione e la campagna “plastic free” promossa su tutto il territorio nazionale in collaborazione con la guardia costiera.

La giornata si è conclusa, nel cortile della scuola, con la spiegazione pratica di come usare le dotazioni di sicurezza tenute a bordo.

Gli allievi hanno poi messo in pratica quanto appreso tra i banchi. Grazie alle unità navali a vela messe a disposizione dai soci della lega navale, i ragazzi imbarcati dal porto di Porticello e accompagnati dai referenti delle associazioni e dal personale militare della guardia costiera con la motovedetta CP524 e il battello pneumatico GC 358, hanno potuto rendersi conto della varietà di rifiuti galleggianti di diversa tipologia trasportati dalla corrente.

Il comando generale del corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera e il Wwf hanno siglato, recentemente, un protocollo d’intesa finalizzato alla tutela del patrimonio ambientale, con particolare riguardo all’ambiente marino e costiero mentre con la lega navale è ormai da tempo consolidato il rapporto di collaborazione per la promozione della cultura del mare in tutte le sue forme.

