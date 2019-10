All'istituto Boccone aula magna intitolata a padre Puglisi: "Ha lasciato traccia indelebile"

L'aula magna dell'istituto comprensivo Silvio Boccone di via del Vespro da oggi porta il nome di padre Pino Puglisi, il sacerdote di Brancaccio ucciso il 15 settembre del 1993 come "punizione" per il suo impegno antimafia. Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato il sottosegretario all'Istruzione, Lucia Azzolina (nella foto), l'arcivescovo Corrado Lorefice, la dirigente scolastica Rosanna Cucchiara.

"Don Pino Puglisi con il suo esempio - dice Azzolina - ha lasciato una traccia indelebile nella storia della Sicilia e del Paese. Si batteva per la legalità e per questo è stato ucciso dalla mafia. Dobbiamo raccontare la sua storia ai nostri ragazzi. E dobbiamo dire loro che la mafia può essere sconfitta, ma serve l'impegno civico di tutti. Nessuno può voltarsi dall'altra parte. E questo impegno si costruisce a partire dalla scuola".

"La presenza dello Stato in occasione dell’intitolazione dell'aula magna è un messaggio importante - dice Roberta Alaimo, parlamentare del Movimento 5 Stelle - che conferma ancora una volta la direzione chiara di questo Governo contro le mafie oltre al riguardo nei confronti del percorso di formazione dei giovani e il ruolo nevralgico che assume la scuola".



