Isola pedonale in via Ruggero Settimo, nel weekend 11 linee del bus cambiano percorso 

L'isola pedonale in un tratto di via Ruggero Settimo nel weekend e la chiusura al traffico della carreggiata centrale di via della Libertà, tratto compreso tra piazza Mordini/Crispi (escluse) e piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo, cambiano il percorso di 11 linee del bus. Si tratta delle linee Amat 101, 102, 103, 104, 106, 124, 134, 806, 812, N2, N3.

Percorsi alternativi dalle 14 di sabato alle 8 di domenica:

Linea 101

Da viale del Fante verso Stazione Centrale – normale percorso fino in via Della Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – a destra via Roma – segue normale percorso.

Da stazione Centrale verso Stadio – via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 102

Da Stazione Notarbartolo verso Stazione Centrale – normale percorso fino in via Della Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – a destra via Roma – segue normale percorso.

Da Stazione Centrale verso Stazione Notarbartolo – via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Linea 103

Da J. Lennon verso Porta Felice – normale percorso fino in piazza Virgilio – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – segue normale percorso

Da Porta Felice verso J. Lennon – normale percorso fino in via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 104

Da Parcheggio Basile verso Duca della Verdura – normale percorso fino in via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Da Duca Della Verdura verso Basile – normale percorso fino in via Della Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – piazza via E. Orlando – segue normale percorso per parcheggio Basile.

Linea 106



Da Parcheggio Emiri verso Stadio: – normale percorso fino in via Dante – a destra via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – a sinistra via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Da Stadio verso Parcheggio Emiri: – segue normale percorso.

Linea 124

Da Parcheggio Emiri verso Stazione Centrale – segue normale percorso

Da Stazione Centrale verso Parcheggio Emiri – via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 134

Da J. Lennon verso piazza XIII Vittime – normale percorso fino in piazza Virgilio – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – piazza XIII Vittime.

Da piazza XIII Vittime verso J. Lennon – via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Linea 806

Da piazza Sturzo verso Mondello Torre – via Puglisi Bertolino – via I. Carini – via Pasquale Calvi – via Delle Croci – piazza Crispi – a destra via Libertà – segue normale percorso.

Da Mondello Torre verso piazza Sturzo – normale percorso fino in via Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – a sinistra via Roma a – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – piazza Sturzo – via Puglisi Bertolino (capolinea).

Linea 812

Da Capolinea via Crispi verso Montepellegrino – via Crispi – inversione di marcia al secondo varco – via Crispi – a destra via Cavour – a destra via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Da Montepellegrino verso verso capolinea via Crispi – normale percorso fino in via Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – segue normale percorso.

Linea Notturno 2

Da piazza Indipendenza verso Mondello – normale percorso fino in via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a sinistra via Turati – segue normale percorso.

Da Mondello verso piazza Indipendenza – normale percorso fino in via Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – a destra via Roma – segue normale percorso.

Linea Notturno 3 – Da Sarullo verso Politeama – normale percorso fino in piazza Virgilio – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – a sinistra via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – a sinistra piazza Sturzo – via Puglisi – segue normale percorso.

Deviazioni nelle giornate di domenica e nei festivi dalle 8 alle ore 20:

Linea 806

Da Mondello verso piazza Sturzo: – normale percorso fino in via Della Libertà – a sinistra via Duca Della Verdura – a destra piazza Giachery – via F. Crispi – piazza XIII Vittime – via Cavour – via Roma – a sinistra via Gravina – a destra via Wagner – a sinistra via Amari – a destra via La Lumia – a destra via Scinà – piazza Sturzo – via Puglisi Bertolino (capolinea).

Da piazza Sturzo verso Mondello: – via Puglisi Bertolino – via I. Carini – via Pasquale Calvi – via Delle Croci – piazza Crispi – a destra via Libertà – segue normale percorso.

Le suddette linee di domenica e nei festivi, percorreranno le carreggiate laterali di via della Libertà, a seconda del senso di marcia, mentre il sabato percorreranno la carreggiata centrale sempre di via della Libertà.