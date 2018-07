Paura in mare a Isola, 14enne travolta da un'onda: salvata dai bagnini

Rischia di annegare ma viene salvata dai bagnini. Momenti di grande paura a Isola delle Femmine per una 14enne. E' successo questa mattina nei pressi della scogliera Azzurra. La ragazzina - che era insieme ad un’amichetta e ai suoi genitori - è stata travolta da un’onda (oggi il mare era particolarmente mosso). Sono stati lunghi momenti di angoscia perché la 14enne non riusciva a tornare a riva. Decisivo l'intervento dei bagnini della scogliera Azzurra che sono riusciti a recuperare non senza difficoltà la ragazzina e portarla in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato alla sala operativa. Sono stati chiamati anche i sanitari del 118 per verificare le condizioni della ragazzina.