Isola delle Femmine, poliziotto in pensione muore mentre fa jogging

Una corsa per inziare la giornata, poi il malore e il cuore che smette di battere. Tragedia stamani a Isola delle Femmine. Giuseppe Gambino, 62 anni, poliziotto in pensione è morto mentre faceva jogging sul lungomare, in via Vespucci. A scoprire il corpo è stato un automobilista che ha immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri della compagnia di Carini. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia stato stroncato da un infarto.