Isola, si tuffa in mare ma non riesce a tornare a riva: ragazzino salvato

Vento e onde alte, troppo alte per tornare a riva. Attimi di paura ieri mattina a Isola delle Femmine - all'altezza del lido Battaglia - per un ragazzino che, mentre faceva il bagno, si è trovato in difficoltà. In suo aiuto è intervenuto un carabiniere libero dal servizio, che si trovava in spiaggia con la famiglia. Il militare si è tuffato in mare e, non senza difficoltà, ha raggiunto l'adolescente. "Ad aiutarlo - racconta un testimone a PalermoToday - anche gli altri bagnanti, che hanno formato una catena umana e hanno legato una corda al giubbotto di salvataggio". Per il malcapitato solo tanta paura.

