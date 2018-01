Internet super veloce anche a Isola delle Femmine: arriva la banda ultralarga

Presto la connessione a Isola delle Femmine sarà super veloce, fino a 200 megabit al secondo in download. Il Comune è stato scelto da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica. Duemila immobili sono già stati collegati. La connessione in fibra ottica permetterà di accedere a contenuti video di particolare pregio anche in Hd e renderà più semplice la vita delle imprese del territorio. Con internet super veloce, infatti, è possibile abilitare applicazioni innovative come, ad esempio, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale. Prima di Isola, tra gli altri, erano stati i comuni di Bagheria e Corleone ad entrare nella lista dei Comuni scelti da Tim.

A Palermo, nell'ambito del piano di copertura della banda ultralarga cittadina, l'Amministrazione comunale lo scorso settembre ha stilato un Protocollo di Intesa con l'Azienda Enel Open Fiber, responsabile della posa in opera dei cavi che passeranno nelle vie cittadine per portare la connettività in tutti gli edifici.