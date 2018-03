Festa della donna all'insegna della prevenzione, a Isola delle Femmine torna "Asp in piazza"

Sarà una festa della donna all’insegna della prevenzione per gli abitanti di Isola delle Femmine, prima tappa di "Asp in Piazza" edizione 2018. I camper dell’azienda sanitaria provinciale saranno giovedì, 8 marzo, nella centrale piazza Umberto I, dove dalle 9.30 alle 16.30 gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening.

In un vero e proprio villaggio della salute, nel quale lavoreranno 40 operatori, ci sarà la possibilità di effettuare: lo screening del tumore alla mammella, del cervicocarcinoma, del tumore al colon retto, del melanoma, del tumore alla tiroide e della malattie croniche non trasmissibili. Saranno presenti anche i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi con un certificato aggiornato per avere somministrato il vaccino. Per la prima volta nelle iniziative di “Asp in Piazza”, a Isola delle Femmine ci sarà anche il nuovo camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche.

“Isola delle Femmine è la prima tappa di un lungo itinerario che ci vedrà impegnati, complessivamente, in 13 località della provincia – ha sottolineato il commissario dell’Asp di Palermo, Antonio Candela – i nostri camper percorreranno più di 1.000 chilometri. per raggiungere gli utenti nei luoghi di aggregazione, quali sono le piazze. L’importanza di fare prevenzione a due passi da casa è ‘certificata” da numeri eloquenti: dal 2014 allo scorso anno, e cioè nelle precedenti 4 edizioni di Asp in Piazza, sono stati complessivamente 79 i tumori diagnosticati a bordo dei camper dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo”.

Asp in Piazza a Isola delle Femmine è organizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con l’Unicef e con le associazioni Lilt, Insieme per… e Serena a Palermo.