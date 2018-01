Isola dei Famosi, in Honduras ci sarà anche Giucas Casella

C'è anche Giucas Casella tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Nato a Termini Imerese 69 anni fa, Giucas Casella è un illusionista: ha portato la sua arte all'interno di molti programmi televisivi, dove si è esibito in numeri di ipnosie suggestione che hanno coinvolto personaggi famosi e persino animali.

La sua ascesa alla notorietà comincia nel 1979 quando Pippo Baudo lo vuole con sé nella sua prima esperienza come conduttore di Domenica In. Poi è stata la volta di Fantastico condotto da Enrico Montesano, Sanremo nel 1988 e molti altri. Celebri sono le sue frasi: "Guardami! Guardami!", "Quando lo dirò io!", e il grido "Change, change, change, change!".

VITA PRIVATA. Ha un figlio di nome James, al quale è molto legato. Si definisce "Un papà che ha dovuto fare anche da mamma".

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. Il ristorante (Rai 1, 2004); Isola dei famosi (Rai 2, 2008, si ritirò per un malore, ndr).