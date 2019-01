Asili nido comunali, aperte le iscrizioni per l'anno 2019/2020: ecco chi può accedere

Aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno scolastico 2019/2020. Gli interessati potranno presentare la domanda alla struttura che ricade nella circoscrizione di residenza, in quella dove viene svolta l’attività lavorativa di uno dei genitori, oppure in quella di residenza dei nonni. Possono accedere ai servizi i minori da 0 a 3 anni (non compiuti alla data del 01/09/2019). Possono presentare istanza anche i genitori dei nascituri, purché la data presunta del parto (certificata dal medico) avvenga entro e non oltre il 31 luglio.

La domanda d’iscrizione, pubblicata sul sito del Comune di Palermo – sezione scadenze - deve essere presentata, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 o il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 presso la struttura prescelta o in alternativa presso la U.D.E. - indicata nell’elenco pubblicato più in basso - per raccomandata o via e-mail.

"L’Amministrazione - fanno sapere dal Comune - potrebbe essere obbligata a ridurre l’orario o a chiudere le strutture all’inizio o nel corso dell’anno scolastico per ragioni di manutenzione e/o ristrutturazione, di salute, sicurezza, igiene o altro. In caso di attivazioni di nuove strutture, anche nel corso dell’anno scolastico, si provvederà ad emanare appositi avvisi relativi alle iscrizioni".

L'elenco completo degli asili nido