Scuole dell'infanzia comunali: aperte le iscrizioni per l'anno 2019-2020

Aperte, fino al 31 gennaio, le iscrizioni nelle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2019-2020. Possono essere iscritti bambini e le bambine dai tre ai cinque anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno in corso, oltre alle bambine e ai bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2020.

Gli interessati possono presentare l’istanza presso l’Unità didattica educativa di appartenenza della scuola dell’infanzia comunale, che può essere prescelta tra quelle presenti nella circoscrizione di residenza, o in quella dove viene svolta l’attività lavorativa di uno dei genitori, o in quella di residenza dei nonni oppure in quella ove un fratello frequenta un istituto comprensivo o superiore. E’ data possibilità, altresì, di presentare l’istanza on-line, inviandola debitamente compilata con allegato il documento d’identità, all’indirizzo e-mail dell’Unità Didattica Educativa cui afferisce la Scuola dell’Infanzia prescelta. La circolare e l’elenco delle scuole, con gli indirizzi di posta elettronica, e i moduli di iscrizione sono pubblicati sul sito istituzionale.

Già dal 14 gennaio prossimo, grazie ai fondi Pac, via all'orario prolungato (dalle 15,30 alle 18,30 per 4 giorni a settimana) nei seguenti nidi comunali:

Prima circoscrizione - Braccio di Ferro in piazza Balate

Quinta circoscrizione - Girasole in via Perpignano, 287

Quarta circoscrizione - Maricò in via Pelligra

Quinta circoscrizione - Santangelo in via Silvestri

Terza circoscrizione - Libellula in Via A. Testa, 3

Ottava circoscrizione - Tom&Jerry in via Leonardo da Vinci, 83

"Da quattro asili con tempo prolungato dello scorso anno - fanno sapere dal Comune - passiamo ora a sei, aumentanto quindi l'offerta di un importante servizio per le famiglie e per la socializzazione dei bambini." E sulla notizia della soppressione di due sezioni comunali, dovuto al pensionamento del personale, precisano che le stesse sezioni saranno convertite in statali, quindi sarà garantita la continuità ai frequentanti e l'offerta dei servizi educativi della scuola pubblica.