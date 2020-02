Azienda Villa Sofia Cervello, la Cisl Fp festeggia con una targa la 301esima iscritta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maria Calandra, infermiera 48enne, è la 301esima iscritta della Cisl Fp all'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. La lavoratrice ha ricevuto ieri una targa dal segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci: “Abbiamo voluto festeggiare questo risultato che è un punto di partenza e non di arrivo, per rafforzare la nostra presenza in questa importante realtà sanitaria”. "Siamo orgogliosi che tanti lavoratori - ha aggiunto Geraci - ci affidiamo un compito come la rappresentanza. Questo testimonia - conclude - che siamo ritenuti un punto di riferimento etico, professionale e sociale".