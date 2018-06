Cronaca Calatafimi / Via Amari Giuseppe Maggiore

Opera pia Palagonia, dipendenti senza stipendio da 20 mesi: occupata la sede

All'interno della struttura, in via Giuseppe Maggiore Amari, attualmente sono ospitati 25 anziani. L'annuncio della Fp-Cgil: "Lunedì alle 10 sit in in Prefettura"