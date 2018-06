Brancaccio, scritte contro il consigliere Terrani: "Minacce per quei campetti tolti al degrado"

Le scritte - dal carattere inequivocabile - sono comparse sulla saracinesca dell'associazione "Il Girasole" e sul muretto dell'area attrezzata polivalente di piazza Anita Garibaldi, a Brancaccio. Il destinatario di quella che può essere considerata un'intimidazione, o quanto meno un avvertimento minaccioso, è il capogruppo a Sala delle Lapidi del Movimento 139 Sandro Terrani. Contro il consigliere, che si è battuto per recuperare l'area verde di proprietà del Comune (dove sono stati realizzazi campi di calcetto, basket e giochi per bambini), si è scagliato chi vuole che Brancaccio resti una periferia degradata.

E lì, a pochi passi dal luogo in cui è stato ucciso padre Pino Puglisi, si è consumato l'atto intimidatorio. Terrani non ha dubbi: "Si tratta di un gesto vile, legato al recupero di un bene che il Comune ha sottratto al degrado per metterlo a disposizione di tutta la comunità. Evidentemente il cambio culturale dà fastidio a qualcuno".

Già la scorsa settimana, dopo che gli operai del Coime erano intervenuti per rendere l'area accessibile ai più piccoli, si sono verificati i primi atti di vandalismo: il cancello è stato scardinato e sono stati distrutti cestini e arredi urbani vari. "Si è resa necessaria la chiusura momentanea dello spazio, che il Comune ha assegnato all'associazione 'Cuore che vede'. Abbiamo ritardato la consegna, che sarà comunque effettuata a breve" ha annunciato Terrani, che non ha nascosto "lo sconforto per quanto accaduto". Dopo aver avvertito la Digos, in mattinata il consigliere comunale sporgerà denuncia in questura.

"Chiederò personalmente all'amministrazione comunale che venga installato un sistema di videosorveglianza - ha concluso Terrani -. L'area comunque sarà vigilata mattina e pomeriggio da personale ex Pip che lavora per l'associazione 'Cuore che vede'. Continueremo a lavorare per Brancaccio, perché Palermo è anche periferia e l'amministrazione Orlando sta dimostrando attenzione verso il quartiere".

"Solidarietà a Sandro Terrani per il vile atto intimidatorio" è arrivata dai consiglieri del Pd Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa, Rosario Arcoleo e Giovanni Lo Cascio. "Un gesto - hanno sottolineato gli espoenti dem - che condanniamo fermamente e che siamo sicuri non fermerà Sandro nell'azione di cambiamento che sta portando avanti. Sandro non si farà certo intimidiere e con il sostegno nostro e di tutto il Consiglio comunale continuereremo quelle azioni di risanamento di cui la città ha bisogno".

“Il gruppo Palermo 2022 esprime solidarietà al collega e capogruppo del Movimento 139 Sandro Terrani per le frasi ingiuriose comparse sul muretto del campetto di calcio e sulla saracinesca dell’associazione ‘Il Girasole’”. Lo dicono i consiglieri comunali Antonino Sala e Massimiliano Giaconia. “Questi gesti non vanno sottovalutati, bisogna tenere sempre alta la guardia - aggiungono -. Siamo sicuri che Sandro non si lascerà scoraggiare e porterà avanti il suo impegno per rilanciare il quartiere di Settacannoli e risanare questa città”.

"Esprimiamo solidarietà e sostegno al consigliere comunale Sandro Terrani - affermano i consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. Le intimidazioni ricevute non disinnescheranno il processo di cambiamento intrapreso da Terrani nella zona di Settecannoli. Auspichiamo che il percorso aperto nel quartiere con l'associazione "il Girasole" prosegua e che le strutture danneggiate in piazza Anita Garibaldi vengano ripristinate in tempi rapidi".

