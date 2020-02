VIDEO | Salvini fa dietrofront: "Non vado a Ballarò, ma felice che grazie a me abbiano pulito il quartiere"

Il leader della Lega fa tappa in Questura, dove prima di entrare ha deposto una corona di fiori per ricordare Dalla Chiesa. Una donna nigeriana di Benin City gli ha chiesto aiuto per le donne sottratte alla prostituzione. Nel frattempo un ragazzo gli si è avvicinato per fare una foto mentre un'altra donna gli ha urlato: "Che sei venuto a fare". Sulla passeggiata a Ballarò: "Assurdo che un senatore non sia libero di passeggiare per un quartiere, qualsiasi esso sia. Qualcuno (Orlando ndr) crede che alcune zone siano cosa sua. Son contento che almeno stanotte abbiano provveduto a delle pulizie straordinarie mai viste prima. Sulle Sardine: "Da loro solo insulti. Con lo slogan 'Odio Salvini' non penso si salvi la Sicilia". Scortato dal consigliere Igor Gelarda prevista una visita al commissariato di polizia Oreto.