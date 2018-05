"Noemi", la baby squillo in tv: "Plagiata dal mio sfruttatore, era come andare a comprare il pane"

Un avvocato, un medico, perfino un poliziotto. C'erano loro tra i clienti della baby squillo di 16 anni su cui ha indagato la Procura di Palermo e che nel marzo 2016 portò all'arresto del trentenne Dario Nicolicchia - l'ex fidanzato - accusato di avere convinto la ragazza a prostituirsi. E adesso proprio lei ha deciso di raccontare - a distanza di due anni - tutto quello che è successo. Per farlo ha scelto il programma in onda su Rai Uno "Storie italiane". La giovane si incontrava con i clienti anche negli studi dei professionisti e si faceva chiamare Noemi. "All’inizio era tutto normale, lui era gentile e dolce - ha raccontato la ragazza, che oggi di anni ne ha 21, e che non ha voluto farsi riprendere dalle telecamere - poi mi ha fatto entrare nelle sue perversioni e mi ha avvicinato ad altre persone interessate a stare con me".

GUARDA IL VIDEO (DAL MINUTO 39)

Le pagine Facebook e le bacheche virtuali dei siti hot create da Dario Nicolicchia - condannato due settimane fa dai giudici della terza sezione penale della corte d’Appello a una pena di 9 anni per favoreggiamento della prostituzione - erano cliccatissime. “Walter e Naomi” e “coppietta monella” erano quelle che suscitavano maggiore interesse. La vittima alle telecamere Rai ha raccontato di come tutto sia stato graduale, con il ragazzo che provava a farle capire che fosse tutto normale: "Non ho compreso la gravità della cosa perché è tutto successo gradualmente. Il mio ragazzo ha iniziato a dirmi che era tutto normale, che queste cose capitano ad una certa età, che era normale prostituirsi, anche se lui non ha mai usato questo termine. Voleva avere questa esperienza con me ed era felice. Era una sua perversione. Me l'ha fatto passare come se fosse una cosa normale. Come andare a comprare il pane". Poi l'intervista si interrompe, lacrime e commozione. "Solo dopo ho capito che mi stava manipolando".

L'inchiesta ha fatto tremare la Palermo bene. La ragazza ha parlato di almeno 40 persone incontrate. Tutto sarebbe cominciato nel 2015. La giovane ha spiegato che Nicolicchia l'avrebbe fotografata nuda e in pose sexy. Addirittura poi si sarebbe arrivati a filmini pornografici amatoriali. "Ho chiuso gli occhi, volevo andare via dall'Italia e ho cercato di resistere. Mi diceva che avrei dovuto fare quel tipo di vita per un anno. Lui teneva i soldi e mi dava 20 o 30 euro". C'è spazio anche per l'intercettazione in cui vengono fuori le parole di Nicolicchia: "L'ho conosciuta quando aveva appena lasciato la scuola superiore. Meglio per me, mi conviene così, ignorantella... La prima volta? Gliel'ho proposto chiacchierando. Una sera l'ho portata in villetta dove giravano uomini. Uno si è fermato e le ha offerto 20 euro. Ci ha pensato 5 minuti e poi...".

La ragazzina racconta: "Questa perversione lo rendeva felice, e visto che a lui andava bene, a me andava bene così. Sentivo che dovevo andare avanti, perché se non lo facevo sarei stata infantile, e quindi era colpa mia, poi successivamente ho capito…". A un certo punto la 16enne ha iniziato a prendere consapevolezza di ciò che stava facendo ed ha deciso di salutare il suo aguzzino.

La ragazza ha raccontato tutto alla madre ed è iniziata così l'inchiesta che ha portato all'arresto di Nicolicchia. "Ero devastata, avevo attacchi di panico. L'ho lasciato e mi sentivo in colpa. Ho parlato con mia madre dopo un anno di silenzi. Pensavo fossi buona solo per prostituirmi ma volevo sentirmi libera. Ora ho un ragazzo, ho capito finalmente cos'è l'amore e vorrei entrare all'università". "Ragazze non dovete spaventarvi – è il suo messaggio a distanza di oltre due anni dai fatti - dovete reagire, denunciare, vivete la vostra vita, andate avanti, siete giovani". Nove persone sono state condannate a vario titolo per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Coinvolti anche imprenditori e professionisti palermitani, personaggi insospettabili.