L'intervento degli artificieri all'Arenella, resti rimossi dalla Rap dopo una settimana

E’ passata una settimana dall’intervento degli artificieri all’Arenella e finalmente sono spariti i resti degli indumenti contenuti nel trolley sospetto che è stato fatto brillare. La Rap è intervenuta questa mattina in via Papa Sergio per rimuovere i resti bruciacchiati dopo l’allarme bomba (rivelatosi poi un falso allarme) scattato lo scorso 22 agosto, quando un passante ha segnalato un bagaglio incustodito alla fermata dell’autobus Papa Sergio-Di Leo.

"Oltre alle discariche, alle carenze per lo spazzamento e lo svuotamento dei cestini con cadenza mensile - spiega il consigliere della settima circoscrizione, Vincenzo Sandovalli - abbiamo dovuto attendere anche sette giorni perché la Rap intervenisse. La zona, più di tante altre della città, è abbandonata al degrado. Ieri ho chiamato personalmente l’amministratore unico, il dottore Giuseppe Norata, per segnalare questa situazione e mi ha assicurato che sarebbero intervenuti quanto prima". Detto fatto.

Questa mattina gli operatori della società che si occupa della gestione dei rifiuti in città sono arrivati in via Papa Sergio, hanno constatato la non pericolosità dei rifiuti da rimuovere, hanno raccolto gli indumenti abbandonati e la pensilina è così tornata al suo antico "splendore". Generalmente, dopo un’operazione degli artificieri, le forze dell’ordine comunicano alla Rap la necessità di intervenire per rimuovere ciò che resta. Ma questa volta, stando a quanto riferito dall'azienda, questa comunicazione non sarebbe arrivata.

