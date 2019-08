Piazza Tommaso Natale, terminati gli interventi di manutenzione

Sono terminati oggi pomeriggio gli interventi di manutenzione ordinaria programmati in piazza Tommaso Natale dalla Reset e dalla Rap. Impegnati complessivamente 12 operai delle due aziende partecipate, che hanno effettuato un intervento di pulizia e manutenzione del verde della piazza, degli arredi e dei pozzetti.

Rimossi anche alcuni rifiuti ingombranti che erano stati abbandonati lungo i marciapiedi. Il prossimo intervento sarà effettuato dall'Amap che interverrà per la manutenzione delle caditoie. "Proseguono gli interventi per il decoro - ha sottolineato il vicesindaco Fabio Giambrone - in diversi quartieri e sfruttando la sinergia e la collaborazione fra le aziende. Ancora una volta ci rivolgiamo ai cittadini, perché sentano questi spazi come propri, se ne prendano cura e li tutelino da atti di vandalismo e comportamenti incivili".