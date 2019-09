Acque torbide alla diga Poma, interrotta l'erogazione da Balestrate a Isola

Le precipitazioni che si sono abbattutte ieri sul Palermitano hanno reso torbide le acque della diga Poma. Lo rende noto l'Amap, costretta a disporre il fermo dell’impianto di potabilizzazione Cicala e dell’adduttore Jato.

Per questo motivo, sarà interrotta temporaneamente l’erogazione idrica in tutti i Comuni della fascia costiera Nord-Ovest (Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine), nonché all’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Inoltre nella zona nord della città di Palermo, si potranno verificare alcuni disservizi, derivanti dalla riduzione delle pressioni in rete.

"I parametri di qualità delle acque dell’invaso Poma - informa l'Amap - vengono costantemente monitorati, al fine di ripristinare la normale funzionalità, sia dell'impianto di potabilizzazione Cicala, che del relativo adduttore Jato, nel più breve tempo possibile. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091-279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".