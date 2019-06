"Sporco negro": dall'arbitro insulti razzisti a calciatore della Parmonval, indaga la Digos

Le Digos di Palermo e Agrigento stanno indagando su un episodio di insulti a sfondo razziale avvenuto durante la finale regionale di calcio Juniores tra la squadra palermitana Parmonval Mondello e Camaro Messina, disputata a Ravanusa a maggio scorso. A dare la notizia è l'Ansa.

"Sporco negro, negro di m...". Per ben due volte Cristian De Caro - 22enne arbitro di Licata - avrebbe insultato così Kabila Colley, 19enne gambiano che milita nella Juniores della Parmonval. Il giovane vive in una comunità per minori stranieri a Palermo. L'episodio è stato denunciato dal dirigente della squadra, l'avvocato Giovanni Castronovo, in seguito dimessosi per altre ragioni, ed è stata aperta una indagine.

La Digos sta sentendo, su delega della procura di Agrigento, i compagni di squadra del giocatore. L'arbitro, un 22enne di Licata, qualora dovesse essere accertato che quanto denunciato corrisponde a vero, rischia il Daspo.