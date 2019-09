"Terrona, mafiosa": 53enne di Terrasini insultata e picchiata a Forlì

"Oggi ho subito la più grande umiliazione della mia vita. Un vicino di casa mi ha aggredita e picchiata, dentro il parcheggio dello stabile in cui abito. Mi ha dato della 'terrona', 'mafiosa' e mi ha urlato di tornare a casa mia sputandomi in faccia e minacciandomi". A raccontare questa brutta avventura - che risale allo scorso 26 agosto - sui social è Ilde Cascio, 53enne di Terrasini emigrata per lavoro a Forlì dove fa l'impiegata amministrativa in una scuola media.

La causa degli insulti e della violenza? "Mi ha detto - spiega la siciliana - che, dato che sono in affitto, non ho diritto a parcheggiare all’interno dello spazio comune in uso ai condomini dello stabile". Dopo l'accaduto Ilde Cascio ha chiamato la polizia ed è andata al pronto soccorso per farsi visitare e refertare. Risultato? "Spalla lussata e tendine del piede schiacciato. Cinque giorni di prognosi. Non basteranno - commenta con amarezza la 53enne - per dimenticare". La donna, che dopo l'accaduto ha paura di uscire di casa, ha deciso di presentare in Procura, nei prossimi giorni, una denuncia-querela.