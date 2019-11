Insulti e minacce a Mattarella su Facebook, indagini chiuse: 9 "haters" rischiano il processo

I fatti risalgono al mese di maggio dello scorso anno, quando il presidente della Repubblica ha subito pesanti attacchi per il "no" a Paolo Savona come possibile ministro dell'Economia. Tra i messaggi al vaglio dei magistrati uno recitava: "Hanno ucciso il fratello sbagliato..."