"Cu jetta a munnezza è nu cess": installazione artistica sulla statale a Pollina

Un cartello con la scritta “Cu jetta a munnezza è nu cess” appeso ad un filo con le mollette, sopra ad un wc pieno di lattine e bottoglie di birra vuote dal quale fuoriesce anche la gamba (tesa) di un manichino. L'installazione, che accende i riflettori sul tema dell'abbandono della spazzatura, è comporsa da qualche giorno lungo la strada statale 286, all'altezza di Pollina. Il titolo è “Putia di prodotti locali”: è riportato su un altro cartello - appoggiato su una sedia, posta tra i rifiuti - che porta le firme di Giuseppe Cangelosi e Antonio Fazio.

Non è la prima volta che gli artisti trovano inspirazione dal tema della "munnizza": solo per fare un esempio, cinque anni fa Beny Vitale scese in campo per dire basta all'emergenza rifiuti in provincia. A Cinisi comparvero diverse opere, realizzate con la tecnica degli stencil, nei punti cruciali in cui si era accumulata la spazzatura.

