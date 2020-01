"Insieme a tavola": in 300 alla mensa dell’Ersu per il pranzo solidale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In condivisione con l'assessore regionale all'Istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla oggi presente all'iniziativa, l'Ersu di Palermo, guidato dal professor Giuseppe Di Miceli, ha realizzato presso la mensa universitaria della residenza universitaria Santi Romano, “Insieme a Tavola”, un pranzo dell’Epifania offerto ai palermitani meno abbienti. La manifestazione, che ha ospitato circa 300 persone, è stata realizzata con l’ausilio della Caritas diocesana e delle parrocchie dislocate nella zona delle residenze Ersu (San Giuseppe Cafasso, San Nicolò di Bari, Maria Santissima Immacolata Montegrappa, Annunciazione del Signore, Sant'Agnese).

Il pranzo è stato possibile anche grazie a Cot Ristorazione che ha preparato e distribuito i 300 pasti, con l'ausilio delle associazioni studentesche e degli studenti universitari che hanno voluto essere presenti come volontari alla giornata (in particolare gli studenti dell'associazione Vivere Ateneo, Sism, Run Palermo, Idonei allo Studio). Hanno contribuito all'iniziativa la Uif, l'Unione italiana fotoamatori, con la partecipazione anche del suo segretario regionale Mario Collura e l'associazione Life and Life presieduta da Valeria Cicirello.

Presenti i consiglieri di amministrazione dell'Ersu Antonella Sciortino e Giorgio Gennusa, il direttore dell'Ersu Ernesto Bruno e il personale dell'Ersu, l'ex presidente Alberto Firenze e il presidente della Cot Ristorazione Emanuele Ribaudo. Tutti insieme, hanno rivolto i loro auguri condividendo il pranzo con gli ospiti. E successo ha avuto anche la raccolta di giocattoli e “calze della Befana” da donare ai 50 bambini presenti intervenuti al pranzo.

Nella foto in basso, da sinistra, Giuseppe Di Miceli e Roberto Lagalla

