In fuga su uno scooter rubato, poi lo schianto: fermato ventenne allo Sperone

Scappa dalla polizia a bordo di uno scooter rubato, si schianta contro un’auto parcheggiata e finisce in ospedale. Rocambolesco inseguimento questa mattina nella zona dello Sperone. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento di un Honda Chiocciola di colore bianco il cui conducente, alla vista della volante, avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo.

In pochi secondi è partita una caccia all’uomo a tutta velocità finita poche centinaia di metri dopo. Il fuggitivo avrebbe infatti perso il controllo andando a sbattere contro un'auto parcheggiata in via Padre Francesco Spoto. A quel punto agli agenti non è rimasto altro da fare che bloccarlo, identificarlo e scortare l'ambulanza che ha portato il ferito all'ospedale Buccheri La Ferla.

Si tratta di un ventenne di Villabate, affidato alle cure del personale sanitario, che però avrebbe riportato nella caduta solo qualche escoriazione. Dopo gli ulteriori accertamenti da parte degli agenti del commissariato Brancaccio il giovane rischia una denuncia per il reato di ricettazione. Lo scooter è stato portato in caserma per le verifiche del caso e l'eventuale restituzione al legittimo proprietario.