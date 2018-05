Inps di Termini Imerese, prenotazione obbligatoria per ridurre le attese

Cambiano le modalità di accesso al servizio informazioni e consulenza dello sportello Inps di Termini Imerese. Da lunedì 28 maggio saranno ricevuti solo gli utenti che si sono prenotati chiamando al numero di telefono 091/8154250, attivo da lunedì 21 maggio tutte le mattine, dalle 8,30 alle 15. Per prenotare è sufficiente fornire le proprie generalità ed il motivo dell’appuntamento e non sono richiesti né il pin, né altre credenziali. Chi volesse chiedere il pin, potrà, invece, continuare ad accedere allo sportello veloce, secondo la consueta turnazione e senza prenotazione. A partire da lunedì 21 e fino a venerdì 25 maggio, sarà ancora consentito l’accesso agli utenti non prenotati.