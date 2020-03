Emergenza Coronavirus, all'Inps sospeso il ricevimento del pubblico agli sportelli

In considerazione dell’evolversi dell'epidemia di Coronavirus, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, l’Inps comunica di aver adottato le seguenti misure straordinarie:

Servizi al front-end: i servizi informativi sono integralmente sostituiti dal servizio di call center, appositamente attivato in tutte le province, nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (20 ore settimanali, 4 giornaliere). Il servizio erogato tramite sportello fisico sarà ripristinato alla cessazione delle misure di emergenza.

Attività Centro medico legale: considerato che le visite mediche dell’Istituto ai cittadini affetti da patologie croniche non sono finalizzate alla cura, ma all’erogazione di misure assistenziali o previdenziali, tutte le visite già fissate presso gli ambulatori delle sedi Inps sono differite per evitare ai cittadini spostamenti non necessari. L’attività di verifica agli atti proseguirà all’interno delle strutture medico-legali.

Numeri telefonici dei call center provinciali - qui di seguito si forniscono i numeri telefonici dei call center provinciali, già operativi:

AGRIGENTO: 0922-488260

CALTANISSETTA: 0934-76200

CATANIA: 095-367700

ENNA: 0935-49200

MESSINA: 090-5724800

PALERMO: 091-285600

RAGUSA: 0932-679200

SIRACUSA: 0931-727200

TRAPANI: 0923-824300